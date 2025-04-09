首季訪港旅客約1200萬人次　按年增7%　內地客日均10萬

連串盛事及「一簽多行」推動下，文化體育及旅遊局今日(9日)披露，今年首季訪港旅客約1,200萬人次，當中包括內地旅客人次佔約924萬。而與去年同期近1,123萬人次比較，今年首季旅客量增長約7%。而「一簽多行」推出後，內地訪客入境人次日均約10萬，較實施前升約21%。

局方書面回覆立法會特別財務委員會指，旅發局初步數據顯示，今年1月至3月的訪港旅客數字約1,200萬人次，當中內地及非內地旅客人次分別約924萬及298萬。而按入境事務處提供的截至上月24日的最新數據，自恢復及擴展深圳「一簽多行」起，內地訪客入境人次日均約10萬，較新措施實施前11月份的日均人次上升20.8%，共超過110萬名旅客持「一簽多行」個人遊簽注訪港。

旅遊事務署並未按月備存持「一簽多行」個人遊簽注入境旅客數目。而在去年逾1,855萬內地旅客人次持「個人遊」簽注訪港，較2023年的1,632萬人次增加13.7%。被問到旅客對香港零售及餐飲業帶來的實質幫助或效益，當局說去年第4季內地過夜旅客的人均消費約為5,000港元，而今年首季的內地過夜旅客人均消費數據將於下月公布，而一簽多行令方便深圳居民訪港，盡情體驗香港全年無休的多元精彩旅遊活動，對提振多個旅遊相關行業有積極的作用。