全港廚師精英5.12匯聚君悅酒店　980元慈善餐券歎米芝蓮美食

飲飲食食又可以做善事！協康會年度籌款盛事——「全港廚師精英大匯演」再次歸來，將於5月12日於香港君悅酒店舉行。該會今日(9日)表示，屆時會有50間頂級餐廳及酒店提供美食，慈善餐券由980港元起，歡迎市民踴躍參加，購票入場享受美食宴會同時為慈善出一分力。

本屆大匯演雲集米芝蓮星級餐廳、國際酒店及特色餐飲品牌，帶來多款別具心思的菜式。活動所有收益扣除成本後，會全數撥捐協康會，用作支援特殊需要及發展障礙的兒童及其家庭，每年均吸引逾800人參加。全港廚師精英大匯演工作小組主席何美鳳表示，活動不僅是一場美食饗宴，更是一個凝聚愛心的慈善平台，多名來自本港頂級餐廳的廚師，不分國界及文化，攜手為有特殊需要的兒童及家庭出力。而協康會行政總裁梁惠玲則表示，希望社會大眾能透過參與此項盛事，了解特殊需要兒童在成長路上面對的挑戰，並透過善款為他們提供更多適切訓練和服務。

慈善餐券現已公開發售，票價由980港元起，普通餐券賓客可於「宴會大禮堂」以雞尾酒會形式享用約30家餐廳及酒店的佳餚美酒；而貴賓餐券每張12人枱共22,560港元，賓客可於「迎賓廳」的圓桌就坐，享受合共近40家餐廳及酒店的佳餚美酒；星級餐券可選每張6人枱港幣15,480港元，或每張12人枱港幣30,960港元，賓客可於優雅舒適的「茶園」內的圓桌就坐，品嘗近50家食府的佳餚美酒。

此外，協康會亦於今日舉行「大廚小廚獻技」記者招待會。是次活動特別邀請到顏志恒擔任「協康會健樂大使」 ，並邀請張新悅及陳圖安作為名人嘉賓共同參與。3位嘉賓將與參與匯演的星級名廚及協康會學童攜手裝飾蛋糕，慶祝活動邁向28周年。協康會希望呼籲全港市民共同關注有特殊需要的兒童及其家庭，攜手推動共融社會。

㛓㛓是其中一個參加「大廚小廚獻技」的小朋友，她指整蛋糕活動十分開心，已不是第一次整蛋糕，有許多創意和新點子去裝飾蛋糕。另外，羅先生是其中一個參加活動的學生家長，兒子今年5歲有專注力不足的問題，他指今次活動十分特別和別具意義，可以創造回憶之餘也加深了對協康會的認識，他又稱協康會舉辦的活動有助小朋友接觸不同社會階層，亦彌補了疫情關係而造成的小朋友成長真空期，幫助家長教育有特殊學習需要的子女，小朋友也在今次活動玩得特別開心。