中美經貿關係問題立場白皮書　籲平等對話解決分歧

美國「對等關稅」生效之際，國務院新聞辦周三（9日）發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，指出美方違反協議義務、採取單邊主義和保護主義措施對雙邊經貿關係造成負面影響，呼籲中美雙方通過平等對話和互利合作解決分歧，推動雙邊經貿關係健康穩定發展。

白皮書全文2.8萬字，除前言、結束語外共分為6個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。白皮書澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場，全面宣介中方認真履行中美第一階段經貿協議的誠意與行動，系統闡述中國踐行自由貿易理念、嚴格遵守世貿規則的堅定態度。

商務部有關負責人回答記者提問，指中方在美方「對等關稅」等背景下發布此白皮書，旨在澄清中美經貿關係事實，展示中國堅定維護國家利益、堅定維護多邊貿易體制的決心和意志。負責人指出，中方不願打貿易戰，但如美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定意志和豐富手段，必將堅決反制並奉陪到底；又指中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，希望美方立即取消單邊關稅措施，中方願與美方就兩國經貿領域重要問題交流，通過平等對話磋商解決各自關切。

負責人批評，美國的做法是典型的單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，本質上是追求「美國第一」、「美國特殊」，但歷史和事實證明美方提高關稅解決不了自身問題，反而引發金融市場劇烈波動，推高美國通脹壓力，削弱美國產業基礎，加大美國經濟衰退風險，最終只會自食惡果。負責人指出，中美貨物貿易差額是美國經濟結構性問題的必然結果，由兩國比較優勢和國際分工格局決定，評價中美雙邊貿易是否平衡不能只看貨物貿易差額。近年美國對華逆差在總體貿易逆差中佔比下降、對全球逆差規模攀升，證明對華加徵關稅不能縮小美總體貿易逆差，反而導致美國進口成本上升，進一步擴大逆差。