傳小食店加工胎盤　市監部門介入調查

近日盛傳江蘇省常州市有開在中醫院附近的小食店替人將胎盤製成膠囊，部分胎盤更是來自醫院產婦。內媒周二（8日）致電常州市市場監督管理局，工作人員證實該局已介入調查。

傳替客人加工胎盤的商家表示，沒有胎盤的客人收費800元（人民幣，下同，約858港元），自帶胎盤的話收300元（約386港元）。據指涉事店東曾從事產後服務工作，其提供陪月服務。記者添加涉事商家微信，並發現其網名為「梓萱月嫂服務中心」，介紹內容列明「月嫂、育兒嫂、催乳、月子餐、胎盤加工、產後修復」。其在朋友圈發布照片顯示製成膠囊形式的胎盤，瓶上寫着「紫河車」（胎盤的藥用名）。在另一組圖片中，其展示胎盤加工過程，將胎盤和花旗參放入機器中磨成粉，然後灌成膠囊。記者致電查問是否有胎盤加工業務，該商家稱現在店裏不營業，「現在沒做胎盤生意了，以前做過的」。之後，商家迅速刪掉了朋友圈裏有關胎盤的內容。

按內地有關規定，產婦分娩後胎盤應當歸產婦所有。產婦放棄或者捐獻胎盤的，可以由醫療機構處置。如發生產婦分娩後的胎盤流失、買賣和傳染性疾病傳播，可根據相關法律法規予以處罰。