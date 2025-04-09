去年貓狗遭人道毀滅個案大增　漁護署稱涉動物患病或行為問題

漁護署過去3年人道毀滅貓、狗的數量持續增加，去年分別處理了145隻貓及436隻狗，分別較2022年飆1.7倍及約56%。署方解釋接收的貓狗均持續增加，但當中不少出現健康或行為問題，經獸醫決定人道毀滅。被問到野豬及傷人數字銳減，會否取消人道毀滅政策，署方指會留意物種數字，再作平衡市民安全及動物福利。

議員陳克勤今日(9日)在立法會特別財務委員會上表示，人道毀滅貓狗數字按年上升，在2022年僅處理280隻狗及54隻貓，逐步升至2023年的372隻狗及90隻貓，而在去年升幅更顯著，達436隻狗及145隻貓，按年多17%及61%，質疑現象成因是否涉及政策改變。他又提到野豬數量已減至900頭，傷人個案亦大減，擔心再人道毀滅野豬，很快令其在港絕種，詢問能否以更人道方式對待野豬。

漁護署署長黎堅明回應指，該署一貫盡量安排市民領養動物，僅在動物患病或有行為有問題，經訓練後沒改善，才會人道處理，政策並無改善。而數字上升皆因去年多了貓狗被棄養，而且走私行動中檢獲不少貓狗，但大多數發現健康情況不理想，獸醫團隊最終決定以人道方法處理。

黎堅明承認，野豬傷人個案在去年僅7宗，較2022年的36宗大減，但指署方要考慮市民安全，再過去曾採用絕育方法處理，但效果遠遠追不上野豬繁殖速度，會觀察未來數年野豬物種的改變「會盡量取得平衡」，暫時會維持人道處理的方法。