關注僱主濫用輸入外勞計劃　議員倡研煞停機制

立法會今日（9日）舉行多場財委會特別會議，其中在勞工、人力發展及退休保障會議上，有議員關注僱主濫用輸入外勞計劃，指聘用外勞後，將本地僱員轉為兼職或解僱；亦有議員指大灣區青年就業計劃企業的職位空缺率高，關注計劃是否仍有需要再繼續。當局回應稱，會確保本地勞工優先就業，而大灣區青年就業計劃推行至今達到預期效果。

議員陸頌雄在會上表示，政府應研究輸入勞工的煞停機制，如某行業出現工資停滯情況，以零售住宿及膳食行業為例，其工資水平停留在1.6萬元左右已有一段長時間，指老闆可能看到輸入勞工後多了選擇，就不需要再加薪請人留人，認為應該煞停相關行業的輸入勞工。他又指，有僱主聘用外勞後，將本地僱員轉為兼職或解僱，問當局如何確保輸入外勞後本地工人和外勞比例是2比1。

勞工及福利局長孫玉菡回應指，在輸入勞工過程中會嚴格按機制辦事，強調大原則是確保本地勞工優先就業，要求僱主必須先進行4星期本地招聘，又指僱主如故意規避2比1比例，會有很多工友會向工會投訴，而相關僱主日後需要為外勞續簽，當局有行政手段處理，包括不再批准其申請或列入黑名單。

有不少議員亦關心「大灣區青年就業計劃」推行情況，議員鄧飛指，企業的職位空缺率高，關注計劃是否仍有需要再繼續。孫玉菡回應稱，計劃推行至今達到預期效果，每年參與人數會有所變化，加上參與計劃的不少屬於家傳戶曉大企業。至於入職人數下跌的原因很多，當局今年初已改善計劃，包括放寬參加者資格至29歲或以下持副學位或以上學歷青年。