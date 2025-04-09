去年19宗跨境白牌車被定罪　政府研究修例加強打擊

去年有59宗涉及非法出租或取酬載客而被定罪的個案，當中19宗涉跨境車輛。

近年「白牌車」猖獗，更有車輛跨境運作。運輸署透露，去年執法部門就汽車非法出租或取酬載客個案採取47次執法行動，有59宗個案被定罪，當中19宗個案涉及跨境汽車，有8輛跨境車輛被扣押，並暫時吊銷牌照，但未有提及涉事司機屬本地或內地人。運輸署表示，若跨境汽車被用作非法出租或取酬載客，運輸署會撤銷涉事車輛的「封閉道路通行許可證」。

執法部門在2022年、2023年及2024年就汽車非法出租或取酬載客個案所採取的執法行動分別為26次、33次和47次。同期，涉及非法出租或取酬載客而被定罪的個案數目分別為11宗、34宗和59宗。該三年亦分別有35輛、27輛和43輛相關車輛被扣留，並暫時吊銷相關的車輛牌照。

跨境白牌車方面，運輸署表示，於2022及2023年的相關定罪個案當中，並沒有涉及跨境非法出租或取酬載客的個案。而於2024年，在59宗相關定罪個案當中，有19宗個案涉及跨境汽車非法出租或取酬載客，當中有8輛跨境車輛被運輸署扣押，並暫時吊銷牌照。

運輸署表示，為加強打擊非法出租或取酬載客，政府已提高有關罰則，包括提高罰款額及最高監禁期，以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限。政府正研究進一步完善現有法例，以期盡快向立法會提交修例建議。此外，若跨境汽車被用作非法出租或取酬載客，運輸署會以違反「封閉道路通行許可證」的條件為由，撤銷涉事車輛的「通行許可證」。