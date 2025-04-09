屋苑車位疑被私自分租　街外電單車亂入恐生意外

本港車位短缺，當中電單車泊車位更是一位難求。有觀眾向《東呼即應》申訴，指柴灣有私人月租的私家車停車場，近日出現很多來歷不明的電單車，懷疑有業主私下分租車位予「街外」車輛。《東呼》現場所見，發現每層也有3至5個私家車車位，用黃色膠紙在地面作標記，相信是供電單車「分格」泊車之用。有業主擔憂，萬一這些電單車與業主的車輛發生碰撞或造成損毀，將難以追究責任。法律界人士就指， 有關「分租」行為明顯違反了公契，屬非法改變使用用途，認為立案法團或大廈管理公司，應入稟土地審裁處，提告車位業主違反公契。

在柴灣永利中心停車場租用私家車車位的Anthony(化名)指，最近發現一些私家車位有一輛，或者多於一輛電單車擺放，他的車有時會經過這些電單車，大家出入都好像不很安全，或者怕會被這些電單車刮花。

他指，作為這個停車場的使用者，若取車時有花痕或損毀，除非他的車裝了行車紀錄儀，否則可能連誰刮花了他的車都不知道，這樣對他都很沒保障，認為交了月費在這裏泊車，卻要承受這樣不必要的損失，覺得對所有私家車的用戶都不是很公平，他認為管理處要正視問題並採取行動，追究分租車位人士的責任。

東呼記者早前到現場視察，發現每層也有三至五個私家車車位，用了黃色膠紙在車位地面作標記，相信是供電單車「分格」泊車。現場所見，一個私家車車位，最少可以泊到6輛電單車。記者亦發現，有疑似業主在網上交易平台，以月租1,000港元價格分租一格電單車車位。

大律師陸偉雄表示，根據香港法律，每一幢大廈的車位就着其使用用途，有非常嚴格的規定，限制了所有使用用途，即使作為業主，都不可隨意更改用途。有關「分租」行為明顯違反了公契，屬非法改變使用用途，認為立案法團或大廈管理公司，應入稟土地審裁處，提告車位業主違反公契，或向法庭申請禁制令，禁止其租出車位給其他電單車司機使用，亦可要求賠償令。他又提醒，如停車場真的發生意外，例如火警或其他電單車撞到私家車，肇事一方司機固然要負上責任，但出租車位業主也要負責，當然管理公司因為疏忽亦須負責。

東呼記者就今次事件致電停車場的管理處查詢，職員重申私家車停車場不可停泊電單車，但承認有業主將車位分租，該職員又聲稱法團將會有行動，要求電單車離開，「現時都有很多私家車車主投訴，要求那些電單車離開，至於下一步有甚麼行動，我就不了解了。」