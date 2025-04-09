首批非本地培訓牙醫來港執業　3人上月起牙科街症診所駐診

政府去年7月修訂《牙醫註冊條例》，並於今年起允許非本地培訓牙醫來港執業。衞生署今日(9日)公布，首輪接獲90多宗申請，其中12人已獲署方發出聘書，當中3人自上月10日起正式來港工作，內容包括提供牙科街症服務，3人均為回流港人。衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢就透露，對非本地培訓牙醫的考核內容除了醫療技術、臨床經驗外，亦要求申請人有一定的英文、廣東話溝通能力。而在衞生署工作的非本地培訓牙醫，起薪點參考政府薪級點第30點，即71,010港元。她又提到，其餘的9名申請人則有望第二季來港，當中包括世界各地人士，例如英國、西班牙及南非等。

許美賢指出，政府去年7月修例後，衞生署隨即展開全球招聘，包括與海外辦事處聯繫及宣傳、發送電郵到世界各地的牙醫院校及學會等，截至9月底接獲90多宗申請，其中50多人獲安排來港面試，當中12人獲署方發出聘書，其中3人已於3月10日加入衞生署並在香港工作，3人均為回流港人。相關人員會被派駐到衞生署豁下、11間有提供俗稱「牙科街症」的免費緊急公共牙科服務的政府牙科診所工作。至於整體牙科街症的名額會否因而增加，她就表示政府會有其他措施。

申請人之一、在港出生的黎頌基醫生是獲署方聘用的牙醫之一，有逾34年臨床經驗。他在英國蘇格蘭丹地大學(University of Dundee)畢業，其後定居利物浦，在當地開設了私人牙科診所，其後於2007年移居澳洲，並在昆士蘭(Queensland)的公營醫院服務及私人診所執業。直至去年，他與妻子回流香港。

黎指，回流香港涉及很多因素，其中最重要的是家庭及對香港的情感，又形容「香港係我最有歸屬感嘅地方」，故服務香港一直是他的心願，希望用專業經驗貢獻社區及社會。他自上月10日起，正式成為衞生署註冊牙醫並在港工作，內容主要為全科牙科治療，當中包括牙科街症，表示政府診所的設備與外地相差不大，雖然剛回港工作有點緊張，但亦認為工作內容上「無難度」。

另一位非本地培訓牙醫洪慧儀畢業自四川大學華西口腔醫學院，其後完成了3年的碩士課程，並在當地私家醫院執業，目前有約4年臨床經驗。她表示，自己在港出生及長大，加上家人、朋友亦在香港，在內地讀完大學後一直想回港發展。透過新聞報道了解到衞生署正招聘非本地培訓牙醫後，便抱着「試一試」的心態報名。談到在港工作與內地的不同之處，她認為是內地主要以普通話交流，而香港則多數以廣東話溝通，但由於自己在港長大，故未有遇上困難。

最後一位已來港的申請人、非本地培訓的衞生署牙科醫生章君蕩從武漢大學學士畢業後，便到北京大學攻讀口腔修復學博士，並在內地公立醫院提供牙科專科服務，至今約有8年臨床經驗。她表示，自己雖然身在內地，但由於有家人在港居住，一直希望回港貢獻社會，亦一直關注香港新聞，尤其醫療方面。當得知香港推出非本地牙醫有限度註冊的條例後，便希望把握這個難得的機會回港執業。她續指，來港工作後，最大的分別是香港較多用廣東話溝通，亦有部分人會以英文交流，但整體工作環境與內地差別不大。她又表示，非常榮幸能加入衞生署，亦期待在香港的工作，並期望與本地業界交流，共同提升牙科服務水平。

許美賢表示，衞生署牙科服務約有80個空缺，佔整體約兩成，故有空間繼續聘用非地本培訓牙醫，亦會繼續展開全年的非本地培訓牙醫招聘，下一季亦將會有9位牙醫加入該署工作。至於未來，她就表示目前未有就相關招聘事宜制訂時間表，會視乎人手情況再制定下一步計劃。

她又透露，獲批的非本地培訓牙醫要持有相關的外國註冊證明，而內地牙醫亦要有牙醫師執照，並同時最基本要有一年臨床經驗、沒有不良紀錄等。署透會繼續與香港牙醫管理委員會聯繫，加快審批速度。

新修訂的條例之下，非本地培訓牙醫獲各公營醫療機構聘用後，可申請有限度或特別註冊來港工作。服務滿5年後，若其表現令人滿意，便可申請正式註冊，並可在本港任何機構執業。被問及會否擔心相關人員做滿5年就離關公營體系，許就指出，非本地培訓的牙醫在港工作滿5年後，可申請正式註冊，並會獲豁部分考試，通過後便可加入任何機構。她續指，本流不論公私營醫療體系，同樣面對牙醫人手短缺問題，故就算相關人員5年後轉投私人市場，亦可一定程度上惠及市民。