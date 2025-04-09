特別財會：去年發逾254萬張「牛肉乾」　政府進賬8.14億元

新一份《財政預算案》提出檢討交通違例事項的定額罰款，當中包括俗稱「牛肉乾」的違例泊車告票罰款。運輸及物流局數據顯示，政府去年合共發出逾254萬張違泊告票，進賬8.14億港元，不過告票數目連續兩年減少，罰款數字同樣減少。抄牌重災區繼續是西九龍區，去年逾87萬張，連續3年奪冠。

運輸及物流昨(8日)指，執法部門去年發出逾254萬張違例泊車告票，較2023年的301萬張，減少近47萬張，跌幅逾15%，亦是連續兩年告票數目減少。以現時每張「牛肉乾」320港元罰款計算，去年為政府庫房進賬8.13億港元。

抄牌重災區繼續是西九龍區，數據顯示，去年執法部門在該區發出逾87萬張告票，連續三年嬋聯全港之冠，惟已較2022年的逾101萬張減少近14萬張告票。其次是新界北，去年發出逾58萬張告票；港島區則派第3，去年發出近40萬張告票。

此外，執法部門去年發出逾19.3萬超速駕駛告票，為政府帶來7,400萬港元進賬，惟連續3年告票數目減少。至於不遵守交通燈號，執法部門去年發出逾4.25萬張告票，進賬2,600萬港元，惟告票數目自2021年起連續4年減少。

當局表示，在2024至25年度，執法部門發出的交通違例事項定額罰款通知書數目，比原來預算為低。在未計及任何罰款調整的情況下，估計在2025至26年度，交通違例定額罰款(包括違泊及所有交通違法項目)約10億港元。

當局又指，政府正檢討幾項與交通相關的收費和罰款，當中包括交通違例事項的定額罰款，當局正研究調整各項收費和罰款的具體建議和時間表，計劃在今年內完成檢討並分批提出建議，諮詢立法會。

早前有消息透露，政府擬提高俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，由現時的320港元增加至400至480港元，提高25%至50%