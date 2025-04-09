特別財會：100%擔保貸壞帳升至14%　涉款201億

經濟復甦緩慢，中小企融資困難曾出現倒閉潮。政府提交的數據顯示，截至今年2月底，「中小企融資擔保計劃」下，八成、九成和百分百特別擔保產品的累計壞帳率分別約為5.1%、3.8%和14%。

商務及經濟發展局回覆議員就特別財委會的提問，指截至今年2月底，八成擔保產品的壞帳2105宗，貸款擔保額為49億港元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有303宗；九成擔保產品的壞帳有903宗，涉款10億港元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有286宗，而百分百特別擔保產品的壞帳有9,360宗，涉201億港元，獲批「還息不還本」安排的壞帳有8,234宗。

當局指在計劃下獲批「還息不還本」和「部分本金還款」安排的貸款中，大部分借款企業亦同時申請延長擔保期。截至2025年2月底，在獲批的逾11‍萬宗貸款申請中，超過3.3萬已如期全額清還，涉及貸款額約為950億港元；有累計約50,093宗萬宗及1,943宗分別獲批舊和新的「還息不還本」安排，涉及貸款額分別約為1,101億港元和45億港元；以及有累計11,367宗獲批「部分本金還款」安排，涉及貸款額約為273億港元。

百分百特別擔保產品有3,373宗申請涉及不法行為，包括使用虛假文書、提供虛假／失實聲明等，涉及貸款額約101億港元。其中，1,466宗個案(涉及約49億港元貸款)在按證保險公司及／或貸款機構進行審查時已被拒絕，其餘1,907宗個案(涉及約52億港元貸款)於貸款提取後才被發現。

按證保險公司已採取適當行動，包括向執法機構舉報可能涉及違法行為的個案及提供協助、向參與計劃的貸款機構發出明確指引、透過貸款機構採取法律行動等。

對於過去4年有關計劃的修訂預算超過215億港元，2021/22年為58.871億港元、2023/24年年度為31.4億港元，而2024/25年度則有125億港元。政府又指計劃在2022/23年度所收到的擔保費和累計的利息收入足以應付該年度的相關開支。

去年發表的施政報告，容許計劃的借款企業就現有及新造貸款申請最多12個月「還息不還本」安排，申請期由2024年11月18日開始至2025年11月17日止；將八成和九成信貸擔保產品的最長貸款擔保期分別延長至10年和8‍年；及向兩種擔保產品下的新造貸款提供「部分本金還款」選項。