復活節5.1長假期將至　議員憂萬宜水庫逼爆　促訂應付人流方案

西貢山徑的遊客接待問題近期有所加劇，尤其是在萬宜水庫東壩、破邊洲及麥理浩徑一帶。同時復活節及內地5.1長假將至，預料屆時將出現人流高峰。議員促請當局制訂應對預案，應付可能出現的人流高峰。

議員李世榮表示，連接北潭涌至東壩的萬宜路，一旦發生輕微交通事故或出現車輛互不相讓的情況，極易導致全線癱瘓，因此建議政府着手研究短中長期措施解決塞車問題。就復活節及內地5.1長假將至的短期措施，李世榮表示，已聯絡執法部門加強於假日期間協助指揮交通，並拜託小巴公司加班直至大部分旅客離開東壩。而中長期方案，李世榮則表示，希望政府可以適當擴闊萬宜路，以及研究採用水路，提供安全恰當的碼頭設施給旅客往返東壩。

另一議員鄭泳舜則指出，萬宜水庫東壩附近的破邊洲觀景台落成後，前往的遊客人數顯著增加，但許多遊客未選擇使用正式的山徑，而是抄捷徑返回東壩，導致險象環生的情況。他要求相關部門考慮在有關地點加派人手，並通過各種渠道加強宣傳教育，呼籲遊客使用正式路徑，以確保安全。

鄭泳舜又指，即將到來的5.1長假期，相信有大量遊客訪港。若天氣良好，前往麥理浩徑的旅客人數同樣可能眾多，促請當局制訂應對預案，不論是麥理浩徑或其他旅遊熱點，應提供充足的公共交通配套，應付可能出現的人流高峰，疏導遊客，避免嚴重人潮情況再現。