特別財會：調低烈酒稅4個半月　進口量增40%　價值升1.3倍

政府調低烈酒稅，把進口價200港元以上部分的稅率大幅減至10%。

政府在去年10大幅下調烈酒稅，當局回覆議員就特別財委會的提問，指在調低高端烈酒稅率後至今年2月底的4個半月，留意到進口並已完稅的烈酒數量(按升計算)和其價值與調低烈酒稅前4個半月比較均有上升，其中烈酒進口數量上升逾40%，而價值則大幅上升1.3倍，反映政府引進的雙層稅制有效鼓勵高價烈酒貿易。

當局又指商界藉調低烈酒稅的機會，舉辦不同形式的酒類展銷活動，當中售賣烈酒的比例明顯上升，亦有酒商調低烈酒售價，市場反應正面。根據政府統計處的進口統計數字，來源地為內地及其他地區的烈酒比例約為4：6。

當局預期2025/26年度已完稅的烈酒數量(按升計算)會較2024/25年度下跌約4%。根據政府統計處的進口統計數字，2023/24年度及2024/25年度首10個月的烈酒與其他酒精產品的進口數量比例約為1：9。

降低烈酒稅的目的，是鼓勵業界在香港進行高價值烈酒的貿易拍賣，藉此帶動物流和儲庫、旅遊和高端美食消費等高增值產業的發展。同時，高價值烈酒只佔整體進口數量約一成半，預期稅率調整不會令烈酒進口數量大幅上升，故預期2025/26年度烈酒與其他酒精產品的進口數量比例大致相‍同。