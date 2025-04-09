特別財會：消委會年底推重建投訴管理系統　設網上爭議解決平台

消費者投訴個案趨增。當局指消委會計劃於今年底推出經重建的投訴個案管理系統，提供網上爭議解決平台及採用人工智智能(AI)，簡化投訴個案的登記過程，調停過程的時間可縮短約1個月。

商務及經濟發展局回覆議員就特別財委會的提問，指網上爭議解決平台，可讓投訴人、商戶和消委會的人員透過該平台直接溝通和交換文件，提升處理投訴個案的效率。

該系統亦會採用採用創新科技(例如AI)，簡化投訴個案的登記過程，並自動提供報告及提示信息等，促進上述3方跟進個案；及透過AI分析投訴個案並將其分類，減省相關工序所需的時間，讓消委會的人員能聚焦處理較複雜的個案，並同時加強消委會分析投訴數據和監察投訴趨勢的能力。

當局指消委會預計在新系統的協助下，完成投訴個案調停過程的所需時間，可以由現時約3至4個月縮減至約2至3個月，而新系統將可讓消委會更有效應對數量和複雜性日益增加的投訴個案。

對於消費者投訴個案的數字和趨勢，當局指消委會一直持續密切監察，如發現個別商戶的投訴有上升趨勢，消委會會要求有關商戶採取必要的措施，包括提升其服務或貨品質素或改善其營商手法等，務求從源頭減少投訴；若個案或涉及違法行為，消委會亦會將個案轉介予相關執法部門作進一步跟進。