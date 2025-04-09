旅發局去年邀逾2600名KOL網紅訪港　跨年煙火片最多人觀看

美國網紅IShowSpeed(Speed)上周五(4日)訪港掀討論，但他並非獲官方邀請或合作。文化體育及旅遊局披露，旅發局過去一年邀請超過2,600名關鍵意見領袖(KOL)、網絡紅人、媒體等來港體驗；單計今年首月亦已邀請逾100名KOL、網紅等。局方指，旅發局邀請KOL時會考慮多項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、形象，及與目標市場和行銷目標是否配合等，開支預算已納旅發局的整體市場推廣預算中，難以分開量化。

文體旅局書面回覆立法會特別財委會表示，旅發局去年主動邀請超過620位來自不同客源市場，包括內地、東南亞、台灣、日本等地的KOL赴港親身體驗，並為他們度身訂造個人化主題行程，涵蓋中西藝術、流行文化、水上活動、傳統節慶、美酒佳餚及郊外探索等。

局方指，該些KOL累積的粉絲數目接近3.8億，能通過他們的第一手經歷，發放正面口碑予龐大的粉絲群。其中獲邀的10大KOL中包括3位來自菲律賓的KOL，亦有來自內地的陳意涵，其餘則來自印尼、越南、泰國、南韓及澳洲。

文體旅局指出，旅發局邀請KOL時會考慮多項因素，例如其粉絲數量、社交媒體網絡的互動率、形象，及與目標市場和行銷目標是否配合等，又說未來一年會繼續邀請更多相關人士訪港，透過他們的親身體驗，產生正面口碑，有關工作已納入旅發局的整體市場推廣預算中，難以分開量化。

另外，局方指，旅發局於2024/25年度共製作逾200條不同主題的影片，在全球不同的社交媒體播放，觀看人次全球至少達到6.7億，其中跨年倒數煙火回顧、大熊貓旅遊宣傳片的瀏覽量均逾1,900萬次；旅發局亦與多個全球知名媒體合作，推出近30個綜藝、娛樂、電視及劇集等不同類型的節目。