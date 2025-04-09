特別財會：創新斗室租用率逾90%　上年度營運開支2000萬　

「創新斗室」是首座供創科人才租用的住宿設施。

首座供創科人才住宿的「創新斗室」已於2021年在香港科學園啟用。有議員就特別財委會提出書面提問，要求交代「創新斗室」過去3個年度的營運開支，以及接獲的申請數目、

被拒的申請數目和整體租用率；又關注第二座「創新斗室」的進度和預算開支；落馬洲河套區港深創科園的「創新斗室」工程進度和預算啟用日期。

當局指2024/25年度，「創新斗室」的營運開支約2,000萬港元，接獲申請1,284宗，被拒申請66宗，整體租用率達93%；2023/24年度「創新斗室」的營運開支約2,800萬港元

，接獲申請1,737宗，被拒申請163宗，整體租用率91%；2022/23年度的營運開支約2,700萬港元，接獲申請1,385宗，被拒申請246宗，整體租用率82%。

科技園公司已大致完成在科學園附近興建1座新的創科人才住宿設施的相關技術可行性研究，正探討可行的融資方案。至於落馬洲河套區港深創科園首3座大樓中的人才公寓大樓已落成，可提供100個住宿單位。

當局正就新田科技城新田一帶新創科用地進行創科產業發展規劃和布局的顧問研究，當中包括創科人才住宿設施所需配套，預計今年內公布研究結果。