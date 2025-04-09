特別財會：兩年430萬張電話儲值卡被拒登記　年內修例禁轉售

智能電話卡實名登記制自2023年2年實施以來，當局指截至今年2月底，即過去兩年約有430萬張電話儲值卡因相關客戶未能提供合乎登記要求的資料，而被拒絕登記，而電訊商亦取消了約320萬張未合規的電話儲值卡的實名登記。

政府回覆議員就特別財委會的提問，指為進一步確保實名登記制有效實施，當局正檢視實名登記制的整體運作，包括審視電話儲值卡數目上限及禁止轉售已實名登記的電話智能卡的安排等，並會着手制訂相關法例修訂的細節，並計劃於今年內向立法會提交相關法例修訂建議。

「短訊發送人登記制」，自2023年12月28日起實施，並於2024年2月全面開放予各行業加入，以協助市民識別短訊發送人的身份及提高市民防騙意識。

當局指截至今年年3月7日，已有超過480個公私營機構參與登記制，包括電訊商、銀行、政府部門與法定組織及來自不同行業的公司。通訊辦會繼續積極聯絡更多日常需以短訊與市民及客戶溝通的機構參與登記制。

對於最近有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，當局指通訊辦已要求各電訊商加強監察網絡異常信號，並設立通報機制，一旦發現再有類似的情況，通訊辦會迅速與警方採取跟進行動。