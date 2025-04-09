搗上水私煙倉及分銷中心　檢近200萬元貨拘貨車司機

今日(9日)下午約6時，海關發現一名男子，從上水天光甫一單位內搬運紙箱到一輛停泊在外的貨車，形迹十分可疑，遂上前截查該名男子。關員其後在該輛貨車，發現約5萬支懷疑私煙，隨即把他拘捕。海關人員隨即把該名被捕男子帶到上述單位搜查，並於單位內檢獲約30萬支懷疑私煙。

經初步調查後，關員相信上址附近的另一個單位俱為私煙儲存倉庫，隨即押解被捕男子到該單位搜查，並於單位內再檢獲約8萬支懷疑私煙。被捕男子37歲，報稱貨車司機，已被扣留調查。

海關表示，被捕男子為減低風險，利用位置偏遠和隱蔽的單位作為私煙儲存中心，企圖逃避海關偵查。海關相信是次行動已經成功搗破一個供應北區一帶的私煙儲存及分銷中心。案中檢獲共約43萬支懷疑私煙，市值約190萬港元，應課稅值約140萬港元。海關將繼續追查私煙的來源及去向，不排除有更多人被捕。

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁兩年。