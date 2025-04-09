台要求逾萬陸配補繳喪失原籍證明　逾期或除戶

近來有在台大陸配偶因公開鼓吹武統，遭台灣限期離境，政府為此祭出更嚴厲措施。台媒周二（8日）報道，台灣海基會及移民署近日大舉寄發通知書給在台陸配，要求在3個月內補繳經海基會驗證的喪失原籍證明，逾期將撤銷其在台定居證及戶籍登記。

台移民署周二說明，此舉是依據2004年3月1日修正施行的《兩岸人民關係條例》第9條之1的規定，近日起分階段要求在台定居、領有台灣身份證的陸配繳交喪失原籍證明，並給予3個月寬限期。目前已獲准在台定居的陸配有逾14萬人，其中1萬多人未繳交喪失原籍證明，存在雙重戶籍問題。但台媒指出，因多達數萬名陸配是早在《兩岸人民關係條例》修正前赴台，在大陸早已無親人，陸方未必能發出證明，此舉恐嚴重影響人權。

陸委會回應指，支持依法行政，但對早年赴台陸配或因種種原因，導致返陸取得文件有困難，政府將提供必要協助，他們可向移民署反映。民進黨團幹事長吳思瑤周三（9日）認為，執行面有沒有窒礙難行，大家可以溝通，但執法及台灣公權力不容挑戰，也不容許特殊人士享有特權。