預算案議員提問數據　回覆「沒有備存」　勞福局稱冠

立法會財務委員會本周一連5日召開特別會議，審議新一份《財政預算案》。各政策局陸續回覆議員的書面提問，有議員指政策局的回覆中，查詢的數據後稱「沒有備存」，直指「答覆比較籠統」。東網粗略經統計，有2個部門「破百」，勞工及福利局在2個環節的書面回覆中，近200次提及「沒有備存」某數據，保安局亦有至少140次提及相關字眼。財委會主席陳振英認為，假如某數據沒有備存，只能請政府多做統計。

綜合各政策局的回覆，東網以關鍵字「備存」搜尋並分析，發現勞福局在「福利、扶貧及兒童事務」環節至少130次提及「沒有備存」、「未有備存」及「並無備存」之類的字眼；而在「勞工、人力發展及退休保障」亦至少60次提及類似字眼，是各政策局和部門之中最多。其他政策局亦有多次出現類似字眼，例如保安局至少140次；公務員事務局至少70次；環境及生態局亦至少有60次。

實際上，財經事務及庫務局建議各政策局「分批」提交書面答覆，但最後一批仍須於有關環節舉行前最少1個完整工作天送交秘書處。本報發現大部分的政策局會在兩天前送交，但財委會特別會議明日審議文化體育及旅遊事務的開支，而秘書處昨晨才向議員發出相關的回覆，趕及在「死線」前完成。

社福界議員狄志遠指大部分書面回覆於約1天前收到，同意時間較緊迫，特別是每天不只一個環節。他指除了了跟進自己的提問，亦會查看其他有意思的問題，但是比較急速，只能夠選擇來看。對於「沒有備存」的數據，他認為局方回答的細節夠粗疏，「答覆比較籠統」期望能夠改善。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴表示，沒就發出的提問作詳細統計，「但他也有些數字是沒有回答我的」。他認為假如議員連續數屆關注某些數據，當局應該嘗試建立資料庫，又認為當局可從今次的經驗預備來年數據。被問到當局現時回覆的時間會否太趕急，他認為是可以的，但若然議員涉獵的範疇較多，可能會比較辛苦。

另一議員何敬康表示，會透過關鍵字搜尋自己較關注的議題，又相信不會有議員看得完全部問題，即使給予多一兩天亦不代表看得完。他認為平常立法會口頭質詢，政府也是當日上午回應，認為回覆時間合理。他又認為「沒有備存」的數據可能需要整理，當局在追問後亦會提供。

財委會主席陳振英表示，迄今沒有收過任何議員就今次特別財委會文件送達方面的投訴，會繼續督促政府當局準時提交回覆，方便議員跟進提問。他指出，假如某數據沒有備存，只能請政府多做統計。