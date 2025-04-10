東方日報A1：特朗普狂徵104%　中美惡鬥互揸頸

美國總統特朗普年初第二度入主白宮後，世界排名頭兩位經濟體漸行漸遠。早前有傳中方已準備6招應對美國徵收關稅，包括禁美國禽肉輸入、停打擊芬太尼合作等。因應美國對華商品徵收至少104%關稅由美東時間昨天凌晨零時01分（香港時間昨午12時01分）起生效，中國國務院關稅稅則委員會昨發公告宣布，自今午12時01分起調整加徵原產於美國所有進口商品關稅稅率，由此前34%增至84%，商務部同日宣布，中方已在世界貿易組織（WTO）爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。

特朗普上周三宣布，針對多個國家或地區由昨天起徵收「對等關稅」，其中加徵中國商品關稅達到34%，結果遭到北京開徵同等關稅反制。他之後警告，若中方拒絕撤回對美加徵34%關稅，那就會額外疊加50%關稅，連同早前因藥物芬太尼問題而附加20%關稅，稅率累計高達104%。美媒估計，若計算特朗普首個任期對華開徵關稅，再加上另一美國前總統拜登蕭規曹隨在內，美國現時徵收中國關稅恐怕高達125%。面對北京選擇「企硬」，白宮新聞秘書萊維特前天表示，總統不會屈服，中國報復屬錯誤決定，如北京提出談判貿易協議，特朗普樂意配合。特朗普早前在社交平台發文指，相信中國很希望與美方就關稅問題達成協議，只是不知道如何開始，美方正等候中方來電。他前晚在華盛頓出席活動時更揚言，多個國家或地區領袖來電獻媚，希望達成協議。

當美方關稅昨午生效後，中國國務院關稅稅則委員會同日宣布調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》規定加徵關稅稅率，原產於美國所有進口商品加徵關稅稅率提高至84%。商務部新聞發言人同時批評，美方所謂「對等關稅」措施嚴重違反WTO規則，早前加徵50%關稅是錯上加錯，凸顯美方措施單邊霸凌本質，中方將根據WTO規則，堅定捍衞自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制及國際經貿秩序。

另外，商務部同日以維護國家安全及利益等原因為由，把12間美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。商務部同時把6間實體列入不可靠實體清單，由今午12時01分起禁止有關企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資。

當中國宣布反制措施後，美國財長貝森特昨受訪時形容「不幸」，並質疑中方根本不想與美談判，理由是北京正屬國際貿易體系中最差違規者。他指出，盟友希望在與美方官員會談中討論如何重新平衡中國貿易政策，對美而言是一場巨大勝利，美國正試圖向製造業轉型。特朗普之後在網上發文呼籲，現時正是企業遷美好時機。

較早時間，國務院總理李強下午主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，聽取針對當前經濟形勢及下一步經濟工作意見建議。李強說要清醒看到，外部衝擊對國家經濟平穩運行造成一定壓力，對此已作充分估計，做好應對各種不確定因素準備。

與此同時，國務院新聞辦公室亦發布《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，由商務部有關負責人回答提問。除了前言及結束語，其內容包括中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。外交部發言人林劍主持例行記者會曾稱，美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠態度，假如美方置兩國及國際社會利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

由於中美經貿關係惡化加上美國安全形勢，中國文化和旅遊部昨提示中國遊客充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。教育部亦提醒廣大留學人員，近期選擇赴美俄亥俄州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。

另外，歐盟27個成員國同日表決通過，由下周二起針對美國進口商品徵收25%關稅反制措施，藉此報復特朗普政府上月12日宣布針對歐盟徵收鋼鋁關稅。中國國際經濟交流中心美歐研究部副部長張茉楠估計，美國關稅政策將反噬美方自身，大幅提升當地通脹水平，不僅難以實現製造業回流目標，因加稅而增加成本大部分會由美國消費者承擔。

■本報綜合報道

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