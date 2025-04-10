華今午對美徵84%關稅　在途貨物可申請豁免

中國周三（9日）宣布把對美關稅上調至84%，周四（10日）中午12時01分生效。海關總署發表公告列明對美關稅執行細則，在4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，並於2025年4月10日12時01分至5月13日24時進口的，不加徵今次開徵的關稅。

公告指，對2025年4月10日12時01分起申報進口原產於美國的所有貨物，在現行徵稅方式、適用關稅稅率（現行適用的最惠國稅率或暫定稅率與已實施的加徵關稅稅率之和）基礎上加徵本次加徵的關稅。對「在途貨物」，進口企業可申請不加徵本次加徵的關稅，進口企業應自行核實原產於美國進口貨物的運輸情況，確認裝載有關貨物的運輸工具已於2025年4月10日12時01分之前從啟運地啟運，且相關貨物於2025年5月13日24時前申報進口。

申請不加徵本次加徵關稅的「在途貨物」，應在裝載該貨物的運輸工具申報進境後申報進口。對自海關特殊監管區域、保稅監管場所等出區內銷和區外加工貿易內銷等貿易方式下進口貨物，申請不加徵本次加徵關稅的，應在2025年5月13日進口24時申報內13日進口。