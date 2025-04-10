批美對等關稅衝擊國際貿易　中歐同意重啟貿易救濟對話

中國商務部周四（10日）發布消息，商務部部長王文濤周二（8日）下午與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行視像會談，同意立即開展電動車價格承諾談判，支持重啟中歐貿易救濟對話機制，討論貿易轉移問題，妥處貿易摩擦。王文濤又批評，美國所謂「對等關稅」嚴重侵犯各國正當利益，中方願通過磋商談判解決分歧，但如美方一意孤行，中方必將奉陪到底。

雙方討論加強中歐經貿合作、應對美加徵「對等關稅」等問題，王文濤提到，總理李強剛與歐盟委員會主席萊恩通電話，向外界傳遞積極訊息。中方願與歐方相向而行，加強溝通交流，深化中歐貿易、投資和產業合作。 王文濤批評美國「對等關稅」嚴重違反世貿組織規則，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，中方對此堅決反對，已採取反制措施堅定維護自身權益；強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。他又指，在當前形勢下，中歐共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制，堅持貿易自由化便利化，將為世界經濟和全球貿易注入更多穩定性、確定性。

謝夫喬維奇亦表示，美國加徵關稅嚴重衝擊國際貿易，對歐中及弱勢國家造成嚴重影響。美國僅佔全球貨物貿易的13%，歐方願與包括中國在內的其他世貿組織成員一道，共同保障全球貿易正常運行。歐方重視歐中經貿關係，願與中方加強對話溝通，推動擴大雙向市場准入、投資和產業合作。雙方同意盡快啟動磋商，深入討論市場准入相關問題，為企業創造更有利的營商環境，並討論中歐汽車產業投資合作問題。雙方表示，將繼續在世貿組織框架下加強溝通，共同推進世貿組織改革，維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制。