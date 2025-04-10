美加徵關稅影響出口或電商物流鏈　議員料未來數月存不明朗因素

美國宣布，已授權向不對美採取報復行動的國家或地區，暫停徵收「個人化對等關稅」90天，改為徵收10%「基準關稅」。同時，美國把對中國的關稅增加至125%，即時生效。美方將來自中國和香港的小額包裹關稅，由30%增至90%，下月2日生效。

香港貨運物流業協會主席劉浩然今早(10日)在電台節目表示，措施對本港出口影響最大，過去幾年電商平台出貨佔了較大比例，措施導致無生意可做，不少出口商或電商平台趁措施未生效前，盡快出貨，物流業界估計接近月尾，貨源會愈來愈少。廠商擔驚受怕寧願出少些貨，連鎖反應下，物流鏈包括空運及海運都會出現問題。

同場的議員黃英豪指，美國過去一周似乎出現恐慌性的採購，有美國廠商表示很想補貨，但要考慮直接向中國或香港落單，或是經第三方落單並轉口，相信可能會重塑整個供應鏈。過往美國出口往中國的主要是大豆、能源及高端產品，內地出口往美國的產品則包羅萬有，若雙方增加關稅，貿易戰可能會持續一段時間，香港轉口貿易亦隨之而下降。對於美方暫緩對其他國家徵收較高稅率的對等關稅，黃英豪說美國現屆政府朝令夕改，相信未來幾個月市場都存有不明朗因素。