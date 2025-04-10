打擊新界北黑幫收入來源拘122人　當中3人製百萬元太空油被捕

新界北警員於3月24日至4月10日進行「猛擊」行動打擊三合會活動，針對由三合會操控的非法娛樂場所，包括非法賭博場所和無牌酒吧，行動中共拘捕122人，包括74男48女(14至67歲)。當中包括有黑幫背景的骨幹成員。他們分別涉嫌「製造危險藥物」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）、「經營非法賭博場所」、「於非法賭博場所內賭博」、「經營無牌酒吧」及「無牌賣酒」等罪名。

行動中，共搗破3個非法賭博場所及3間無牌酒吧，檢獲大量的賭具、酒精飲品 音響設施、市值逾50萬港元。 據了解，有關處所警覺性非常之高，處所通常都在工廠大廈或三無大廈的唐樓，處所外圍設有大量的閉路電視，及需由熟客介紹。 此外，處所的隔音設施良好，不容易被鄰居發現。

當中，警員於在4月8日在上水金錢村搗破「太空油」毒品的製作工場及儲存倉庫。俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品，近年濫用的情況嚴重，在2023年執法部門們一共錄得7宗有關「太空油」的案件，拘捕8人，惟在2024年執法部門一共錄得195宗，拘捕278人，當中61人為21歲以下的青少年。今年2月14日起，依托咪酯及3種類似物正式列為毒品。

警員突擊搜查金錢村一個村屋單位，檢獲約450克的依托咪酯粉末、721粒載有「太空油」毒品的煙彈、約60公斤懷疑可用於製造「太空油毒品」的香油、一批製作「太空油」毒品的工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及大量的未使用的煙彈。警員以涉嫌「製作危險藥物」的罪名拘捕單位內2男1女。3人分別為14歲少年、16歲少女和18歲男子，現正被扣留調查

初步調查相信，「太空油」毒品製作工場，主要將一些香料、香味、有香味的煙油和依托咪酯的粉末混合、加熱及混和後，用針筒注射入煙彈裏，然後出售。而製毒工場的設施非常簡陋，沒有衞生設施。初步估計檢獲的毒品製材料，約可以製作2200粒太空油煙彈的毒品，市值約100萬港元，毒品主要供應元朗區一帶非法娛樂場所或網上途經如Telegram、Instagram出售。

3名被捕人士曾經在同一間學校讀書，互相認識。調查相信有人被毒販利用犯案，被免費的毒品或廉價的報酬招攬進行販毒。其中18歲被捕男子擔當「廚師」角色，將毒品粉末和精油混合 ，用煮食爐加熱，然後用針筒注射入煙彈。而每製作一粒「太空油」煙彈可獲取5、6港元的報酬。兩名14歲及16歲被捕人在旁協助，及接受「廚師」訓練。