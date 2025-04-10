特別財會：去年網絡安全攻防演練耗130萬　今年開支預算400萬

多個政府部門及公營機構曾受到黑客入侵，數字政策辦公室去年曾舉行首次網絡安全攻防演練，並計劃在今年下半年舉辦新一輪的實境網絡安全攻防演練，並擴大演練規模，以提升演練成效。有關項目於上年度的開支約為130萬港元，2025/26年度的預算開支則約為400萬港元。

創新科技及工業局局回覆議員就特別財委會的提問，指去年11月進行的首次的實境網絡安全攻防演練，參與機構包括由9個政府部門和3間公共機構組成的15支防守隊，及由網絡安全業界專家和學界組成的5支攻擊隊。數字辦已將演練結果及報告發放予有關局／部門和機構，並要求他們盡快跟進及提升相關系統的防禦能力。

除了實境網絡安全攻防演練，當局指數字辦亦會定期及持續對政府面向公眾的資訊科技系統進行安全檢查及滲透測試，以及每年選定8個政府資訊系統進行深入資訊保安遵行審計，以確保各局及部門遵從《政府資訊科技保安政策及指引》的規定。

當局指政府各局及部門亦會透過內部資源及「基本工程儲備基金電腦化計劃」下的整體撥款申請經費，以推行與資訊保安相關項目。在2024/25年度及2025/26年度，局及部門由「基本工程儲備基金總目710電腦化計劃」申請撥款推行與資訊保安(包括網絡安全)相關項目的開支分別是6.36億港元及7.73億港元(預算開支)。

至於2025/26年度的預算開支較2024/25年度的修訂預算增加21.5%，即1.37億港元，當局解釋，主要是由於各局及部門須盡快落實去年4月更新的《政策及指引》所載的新資訊保安規定，例如部署端點偵測與回應解決方案及為資訊系統實施多重認證等資訊保安措施。