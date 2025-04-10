犯罪集團安排內地人來港開傀儡戶口　涉款2.9億元6人落網

新界北警區於昨日(9日)進行「力場」行動，打擊了一個詐騙及洗黑錢集團，功搗破集團的兩個行動單位，搜獲大批提款卡。行動中，共拘捕6男女涉嫌干犯「串謀洗黑錢」等罪，年齡介乎19至39歲，包括犯罪集團骨幹成員及傀儡戶口持有人。於2024年7月至2025年4月期間，該集團已清洗超過2.9億港元懷疑非法犯罪得益。

針對安排非本地人在香港開設傀儡戶口的情況，新界北警員經深入調查後，功鎖定一個中港兩地的跨境洗黑錢集團。集團安排香港的成員在荃灣經營兩個行動單位，骨幹成員會安排由內地來到港的內地人，在上址即時開設網上銀行戶口及安排內地人到不同的銀行開設銀行戶口，期間內地人會藏匿在這兩個單位。 當戶口開設後，傀儡戶口持有人交出銀行卡和密碼後，會收到小量的金錢作報酬。犯案集團利用傀儡戶口洗黑錢，當騙款存入戶口，集團的成員迅速地提取現金。調查發現不法分子在短時間內進行提款，最短4個半小時內就提取所有的現金。在提取現金後，他們將現金兌換成加密貨幣，然後再轉入加密貨幣的錢包，以作轉帳逃避執法部門的追查。

在拘捕行動中，警員發現目標的洗黑錢集團的兩名骨幹成員，當時在一間銀行 使用多張提款卡提取大量的現金，相信是受害人的騙款 ，警員隨即以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕兩名男子，並搜獲了17張屬於傀儡戶口持有人的提款卡和25萬港元現金。 警員隨即拘捕了多一名較早前負責提取騙款的一名女骨幹成員。

警員搜查集團位於荃灣區的兩個行動單位，分別位於住宅大廈和工商大廈單位中，檢獲被鋪日用品等。警員亦搜查被捕人士的處所，檢獲了一部點鈔機、兩張相信屬於傀儡戶口持有人的提款卡、電腦和手提電話等。整個行動共拘捕了4男2女(19至39歲)，包括3名骨幹成員和3名傀儡戶口持有人，當中有一人持雙程證持，其餘是本地人。據悉，被捕人報稱從事攝影、倉務員、侍應、無業，所有被捕人現正被扣留調查。

涉案的詐騙集團和洗黑錢集團，涉及少46宗的騙案，主要為網絡情緣、貸款騙案及投資騙案，這些案件是發生於2023年6月至2025年1月期間，受害人的損失達到總金額高達1,366萬港元。警員共檢獲19張提款卡、25萬元現金、1部點鈔機、多部電腦及手提電話等，亦凍結了兩名骨幹成員戶口裏的60萬港元資產。警員現正繼續追查犯罪得益，亦會和內地的執法機關交換情報，調查仍在進行中。

據了解，犯罪集團營運逾1年，騙案最大金額損失為一宗網絡情緣案件，受害人損失約150萬港元。