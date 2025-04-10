運輸局檢討香港仔及城門隧道收費　料今年第二季提交議會諮詢

運輸及物流局局長陳美寶表示，正檢討調整停車咪錶收費、交通違例事項定額罰款及隧道收費，其中逾34年無調整收費的香港仔隧道及城門隧道，政府會重點檢視，希望達至「用者自付、收回成本」原則，料今年第二季提交立法會諮詢。她又指，政府正研究就的士車隊設立統一平台，方便市民叫車。

陳美寳今日(10日)在立法會財委會特別會議上表示，正積極檢討各項交通收費及罰款，包括多年無調整的停車咪錶收費、交通違例事項定額罰款及隧道收費，預備今年第二季提交立法會諮詢。其中，隧道收費檢討，她稱要全盤考慮，其中香港仔隧道及城門隧道已34年無調整，政府會重點審視，希望達至「用者自付、收回成本」原則。至於電動私家車牌照費，她指正聯同環境及生態局理順收費基礎和架構，爭取盡快完成檢討，並於本月起分批提出建議諮詢立法會。

目前有兩支的士車隊試運，但面對車輛與司機不足，市民叫車有困難。陳美寶指出，5支的士車隊正用各自方法籌備，政府會積極協助。智慧交通基金協助車隊發展或落實科技設施，而在重要關口包括機場預留上落客點，當局亦積極籌備方便市民約車的統一平台，希望當車隊運作後進一步惠及市民。至於網約車平台的規管，她強調沒有鬆懈，希望今年內向立法會介紹建議。

此外，陳美寶指出，政府亦正全速推展智慧綠色集體運輸系統項目，目標是分別於今年就啟德項目招標，明年就東九龍及洪水橋/厦村及元朗南新發展區項目招標，希望於翌年批出合約，並力爭於今年內就南港島線(西段)項目開展詳細規劃及設計。她又指，正在施工的東涌線延線、小蠔灣站、屯門南延線、古洞站和洪水橋站將於2027年起落成；而北環線主線的前期建造工程亦已展開，目標是2034年落成，下半年將與港鐵達成項目協議，爭取壓縮興建時間及成本。

航空方面，陳美寶提到，「發展低空經濟工作組」正全力配合國家新質生產力的發展。首批「監管沙盒」試點項目將在4至6月陸續實行，稍後會向地區居民解説。她補充，正準備在約兩個月後向立法會提交修例建議，涵蓋較重的無人機，以及賦權民航處處長在符合民航安全的前提下，容許載人的「先進空中運輸系統」在特定條件下試飛。