特別財會：優化「智方便」被指仍不方便　本年度開支近億

外界批評政府推動智慧城市及電子化步伐緩慢，亦有不少議員批評優化後「智方便」仍然不甚方便，登入平台之後，再跳轉部門網站的情況沒有明顯改善。當局指「智方便」在2025/26年度的日常營運預算開支為9,630萬港元，當中包括宣傳推廣「智方便」所需的開支，又指目標在今年內讓所有政府電子服務採用經優化的「智方便」，實現政府服務「一網通辦」。

當局書面回覆議員就特別財委會的提問，指截至今年2月已有超過1,100項政府及公私營機構服務和政府電子表格採用「智方便」，當中包括約400項政府網上服務、約100項公私營機構服務，以及約600項政府電子表格。

「智方便」多項新功能在今年內陸續推出，例如「智方便個人碼」、「個人助理」、「電子證照」、「小程序平台」和「多重身份認證」，當局指會繼續積極向更多不同的商業領域推廣「智方便」及開放沙盒計劃予更多不同界別，以探討更多創新應用。

對於相關平台的開支，當局指在2024/25及2025/26年度的預算總開支分別約為1.52億港元及1.47億港元，用以營運、維護及提升「智方便」平台；當中用於提升「智方便」平台的預算開支於兩個財政年度分別約為5,073萬港元及4,580萬港元，而上述工作由20名政府人員負責。

當局續稱，在2025/26年度將增設3部香港「跨境通辦」自助服務機，以全面覆蓋大灣區內地九市，同時亦在香港「跨境通辦」自助服務機旁同時設置「智方便」自助登記站，方便身處大灣區的居民登記「智方便」，以「智方便」流動應用程式一站式接達不同政府部門的網上服務。

被問及「跨境通辦」自助服務機的成本及開支，當局指是委託一所本地研發中心設計和開發，每部自助服務機的開發成本約8萬港元，而每年的維護開支約1.6萬港元。