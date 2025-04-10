涉收賄逾百萬元　警務處總督察還押待7月再訊　其妻續准保釋

曾被稱為警隊明日之星、駐守灣仔警區的總督察何兆東，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待該名商人，又多次向該商人洩露警方內部資料，其妻亦被指涉案。何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當罪，其妻則被控一罪，案件今（10日）在區院再提訊。法官應辯方要求，押後至7月2日再訊。何兆東繼續還押，其妻續准保釋。

兩名被告分別是警務處總督察、38歲的何兆東，他於2023年3月2日起停職；以及其妻，即36歲何姸頴，她報稱是家庭主婦。何兆東沒有律師代表，透露申請法援，但被拒絕，現階段一方面打算自辯，另一方面正尋找律師。法官建議他可以考慮請律師審閱文件，以判斷勝算，形容所需費用有限，或聘請律師「由頭打到尾」。何姸頴則有律師代表，申請押後案件。法官批准申請，押後至7月2日再訊。

本案首次在裁判法院提堂時，裁判官批准兩名被告保釋。其中何兆東的保釋金由5萬港元大幅提升至120萬港元，其妻保釋金則維持在兩萬元。兩人不可離港，不得接觸控方證人。惟何因未能繳付保釋金須還押。

案件編號：DCCC 1388/2024