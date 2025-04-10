港去年錄逾4.4萬宗騙案　按年升逾1成　涉款91.5億元

本港去年錄得的騙案較2023年上升逾1成，金管局、銀行業界及執法部門推出多項新措施以打擊傀儡戶口網絡。金管局表示，新措施包括修訂有關條例促進銀行間分享資料、分享銀行保障客戶和偵測傀儡戶口網絡的良好做法、審查檢視銀行管制措施的成效、以及進一步加強宣傳。

執法部門披露，本港去年錄得44,480宗騙案，較2023年增加12%，涉及金額則略有下降，為91.5億港元。網上騙案為27,485宗，較2023年上升0.6%，損失則下降了4.2億港元。執法部門還表示，去年被控洗黑錢的人數大幅上升了2.3倍，為1,484人，2023年同期則為454人。執法部門提醒，開設傀儡戶口是洗黑錢罪案產業鏈的一環，而騙徒通常會通過金錢利誘和虛假承諾讓包括外籍家庭勞工、學生、低收入人士、新來港人士以及跨境開戶團夥等人士出售或出租帳戶作洗黑錢用途。

執法部門續指，去年亦成功就約1,400宗騙案攔截了14.8億港元的騙款，較2023年增加15%。此外，警方去年亦透過「加密貨幣止付機制」攔截了1.3億港元的加密貨幣騙款，較2023年增加3倍。

對於打擊傀儡戶口，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，將修訂《銀行業條例》（條例），促進銀行之間分享資料。陳景宏指，條例已於本月2日提交立法會審議，設有兩種機制讓銀行分享資訊，包括個別銀行之間的要求/回應機制、以及一家向多家銀行發放資訊的自發性披露機制。陳景宏還解釋，機制同時也會設有措施保障資料安全，包括只能在懷疑設受禁行為的情況下分享客戶資料、於指定平台分享、建立有效保密制度、以及金管局會與執法部門監測運作情況等。

同時，在偵測傀儡戶口上，陳景宏指，金管局已於去年12月發出通告，就銀行防範、偵測及制止授權支付詐騙應採取的措施提供指引，銀行須於今年6月底前實施相關措施，包括具備識別高風險情況或詐騙風險指標的動態監察系統，及盡快向客戶發出警示。陳景宏又指，金管局今年會檢視銀行落實保障客戶和偵測傀儡戶口網絡管控措施的情況及成效。

另外，為進一步提升市民的反洗黑錢意識，金管局與銀行業界緊密合作，配合執法部門持續加強公眾宣傳和教育工作透過不同渠道提醒公眾切勿借賣戶口，包括針對不同群體進行的宣傳活動。