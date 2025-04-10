過去3年「假難民」按年增　去年2814宗申請　預算開支近11.6億元

本港被「假難民」問題困擾多年，當局在立法會特別財委會中披露最新數據，反映過去3年免遣返聲請申請的宗數逐年上升，由2022年的1257宗，上升至去年的2814宗，升幅達1.2倍，當中涉及的預算開支亦年年上升，修訂後2024/25年的預算達11.59億港元。而自2014年統一審核機制實施後，截至今年2月底，入境處接獲28,154宗免遣返聲請，當中以來自越南的人士最多，佔近6500宗，其次是印尼及印度等東南亞國家人士，而涉及假難民的罪案數字，過去三年亦持續上升，去年就有786人因干犯刑事罪行而被拘捕。

當局回覆議員陳克勸就免遣返聲請事宜的提問時，羅列各項數據。其中，過去三年相關人士的申請宗數有上升趨勢，由2022年的1257宗，上升至2023年的2135宗，再進一步增至去年的2814宗。而當局在作出決定的宗數，依次為1727宗，1437宗及2715宗，當中去年有97宗申請撤回或無法跟進。而今年只提供1月及2月的數字，顯示有400宗申請，458宗作出決定，8宗撤回或無法跟進，卻有多達776宗尚待審核。而截至2025年2月底，入境處累積接獲28, 154宗免遣返聲請，按國籍分類就以越南最多，達6491宗，其次是印尼(5361)，排名第三的印度則有4618宗。

在開支方面，政府在過去3年就相關人士的開支亦有所上升。2022/23年的總預算為10.53億港元，2023/24年上升至10.69億港元，而2024/25年就達11.59億(修訂算)，當中的分項開支中，用作人道援助的開支最高，上個年度就花費近6億港元。

「假難民」亦對本港治安造成一定影響，按當局提供的數字，自2022年至2024年年底，獲擔保外釋而獲發表格8的非華裔人士（大部份為免遣返聲請人）因干犯刑事罪行而被拘捕的人數按年上升，由2022年的687人，升至2023年的745人，去年更進一步增至786人。干犯的刑事罪行中，以店舖盜竊佔最多，去年就有176人因而被捕。

政府就處理假難民事宜實施多項措施，其中包括加強源頭堵截，去年9月3日開始分階段推行的預先通報乘客資料系統（預報系統），截至今年2月底已有86間航空營運商與系統連接，佔整體航空營運商約六成，當中包括國泰航空、香港航空、大灣區航空及香港快運航空等以香港為基地的航空營運商。就餘下約60間航空營運商，預期相關系統 連接工作會於今年9月1日前完成。預報系統成功識別並拒絕不合資格人士登機，當中包括曾在香港提出免遣返聲請但最終被拒絕並遣返回原居地的人士。