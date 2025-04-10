罕見大風料襲華北　南方將現今年最強風雹

內地預計受較強冷空氣影響，周五至下周日（11至13日）華北將出現歷史同期罕見持續性大風，內蒙古東部和東北地區東部將出現暴雪，南方將出現今年以來最強風雹天氣，西北地區、內蒙古等地將出現沙塵天氣。中央氣象台周四（10日）發布大風黃色和沙塵暴藍色預警，經綜合研判和應急會商，中國氣象局啟動3級應急響應。

其中，北京將出現一次極端大風、強降溫天氣過程，市氣象台周四提前發布大風橙色預警信號，預警時段為周五下午5時至周六（12日）晚上8時。預計北京市延慶、昌平、門頭溝、房山周五開始出現大風天氣，當晚陣風逐漸增大至8、9級，周六為風力最強時段，全市平均風力可達6級，平原地區陣風9至11級，山區局地陣風可達13級以上，並伴有沙塵和強降溫天氣。

此次大風極端性強、持續時間長、影響範圍廣、致災性強，北京市應急辦發布相關公眾防護指引，提到停止戶外有組織的體育或集會活動，中小學、幼兒園、相關培訓機構停止戶外活動。此外，公眾避免露天活動，嚴禁一切室外用火行為，非必要不出行，人車不在高大建築物、廣告牌、臨時搭建物或大樹的下方停留，並停止一切室外施工作業和遊樂活動。