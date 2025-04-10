逾8成受訪長者對公院加價感擔憂　僅4.2%滿意新方案

政府上月公布公營醫療收費改革方案，多項公院服務明年1月起加價，惹起不少市民批評。有機構就進行問卷調查，了解長者對新收費方案的意見。結果發現，有83.2%人對新收費方案表示擔心，有74%受訪者認為政府無考慮長者需要。有近6成人對新方案表示不滿，感到滿意的只得4.2%。同時，有近5成長者表示不太明白新收費方案，尤其是「醫費減免」及「一萬蚊封頂」安排。

明愛長者協會就收費改革方案，向1,029名使用不同安老服務的長者進行問卷調查。結果顯示，對新收費方案表示「滿意」及「十分滿意」的受訪者只得4.2%，而感到「不滿意」及十「十分不滿的」則有59.7%。有83.2%受訪者對新方案表示擔心，其中有62%人表示「相當擔憂」，10分滿分中評為8至10分。

至於新收費方案的內容，有22%受訪者表示「完全不明白」或「不太明白」，亦有25.2%人表示只是「部分明白」。當中有最多人不明白的項目為「優化醫療減免機制」及「一萬元醫療費封頂安排」，各有43.9%。至於講解渠道方面，有35.9%及16.1%人認為政府講解「不足」及「十分不足」。

機構就希望政府為收費改革舉辦答問大會、簡化醫費減免機制申請程序，並縮短檢討年期至1年及諮詢長者、病人意見。