美增關稅　商界籲首要穩定資金流　促港府推針對性支援措施

對於美國再次進一步向所有中國產品加徵關稅，累計稅率去到125%，中華廠商聯合會會會長盧金榮認為此舉是企圖令到人屈服，繼而走到談判桌上，對此表示強烈反對。他指特朗普繼續加關稅已沒甚麼意義，考慮到目前的關稅水平非常高，局勢充滿不確定性，短期內會採取觀望態度，暫停接單或下單。

他指特朗普宣布某些國家有90天的暫緩措施，或會多一些訂單，但呼籲各製造商、供應商要小心，因為政策隨時會改變，建議合約上要寫清楚有關關稅的變動和相關的保護措施，至於局面將會持續多久就難以預測，因為會涉及很多變數，如美國業界和民眾的反彈。

有消息指美國的商界正考慮透過法律途徑阻止新的關稅實施，同時中國亦可能會推出更多的反制措施，在中美兩國博弈激烈的情況下，料僵局會維持一段時間，他指業界要有打持久戰的心理準備，當前任務是要保障貸款回收和穩定現金流，調整產能避免貨品積壓，建議政府果斷地推出針對性支援措施，協助企業穩定營運資金，企業亦應該加快推動供應鏈和銷售市場的多元化，逐步降低對美國市場的依賴，積極與南半球、中東、非洲等等潛力市場拓展經貿的合作，政府亦應該鼓勵銀行業要提供具針對性的融資方案，協助企業拓展新市場。

考慮到美國掀起全球貿易戰，中東市場的重要性日益凸顯，廠商會將於5月組織中東考察團，前往沙特阿拉伯、科威特和卡塔爾進行市場考察，而廠商會屬下的檢定中心也已開拓清真認證及培訓服務，幫助港商開拓清真市場。年內廠商會也計劃前往北京及其他內地省市考察，以發掘更多內銷市場機遇。