去年詐騙案破案率僅一成　政府辯稱境外電騙難追查

俗稱「太空卡」的電話儲值卡實名制自2023年3月實施，惟近年電話騙案仍飆升。特別財委會文件指出，2024年的詐騙案共有44,480宗，較2023年增加4,656宗，上升11.7%，共8,692人被捕，但破案率則僅得10.6%。政府解釋指，詐騙案破案率偏低的主因是超過80%騙案為網上及電話騙案，騙徒可在不受地域限制的情況下接觸受害人，部分騙款亦隨即被匯出境外，令執法部門難以追查，同時部分詐騙集團亦選擇於一些法治不彰的海外地區進行遠程詐騙活動，增加執法困難。

當局續指，2024年詐騙案涉及的金額達91.5億港元，而成功攔截的騙款則達14.8億港元。另外，執法部門於去年2月將「防騙視伏App」升級，加入公眾舉報平台，以進一步豐富數據庫，並在用戶瀏覽可疑網站或接收可疑來電時發出警示。截至去年底，「防騙視伏器」已錄得約695萬次搜尋，向市民作出88萬次預警。

此外，「防騙視伏App」亦向用戶發出超過9萬次可疑來電警示，以及超過60萬次可疑網站警示。另外，自2022年9月起至去年底，執法部門已要求流動電訊營辦商累計攔截了8,300多個本地及非本地可疑電話號碼及近3萬個可疑網頁連結。