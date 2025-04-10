文體旅局擬維港增遊艇泊位　允海島遊垂釣「即撈即捕即食」

文化體育及旅遊局擬開拓海岸及海島旅遊，短期內多利用船隻進行觀光維港和海島，包括計劃在維多利亞港增加遊艇泊位，亦會拆牆鬆綁以便海島旅遊增加垂釣等活動，例如提供「即撈即捕即食」的體驗。

文體旅局局長羅淑佩今日(10日)向傳媒表示，香港有不少漂亮的海島，部分沒水電供應的或適合開拓其他體驗，例如垂釣活動，並即時在船上烹調「即撈即捕即食」。她坦言相關活動現受牌照等限制，中期需要拆牆鬆綁。她又說，商界人士對香港發展海島及海岸線旅遊感興趣，他們正構想會否作出投資，令海港遊更加豐富，當局除了支持，也會發揮促進角色。

羅淑佩亦透露，東九龍的鯉魚門今年會有停泊和登岸台階啟用，正研究設立不同航線往來西九文化區的登岸設施，方便旅客能坐船圓圈式遊覽東九龍、尖沙咀、西九龍，以及中環、灣仔一帶；稍後，又會徵集意向書，搞活啟德郵輪碼頭。

另一方面，西貢萬宜水庫東壩近日甚受旅客歡迎，成為打卡熱點，經常擠滿人及出現交通配套不足的問題。曾任運輸署署長的羅表示，樂見旅客來港行山，會與運輸部門、小巴及的士營運商磋商改善安排。