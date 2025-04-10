特朗普簽令振興造船業抗華　擬對華船收港口停泊費

美國總統特朗普周三（9日）簽署行政命令，要求美國貿易代表辦公室推動振興美國造船業，削弱中國對全球航運業的控制。有國會議員歡迎做法，預告將重新提出振興造船業的法案。

行政命令指示美國貿易代表推進一項提案，包括對任何由中國建造或懸掛中國國旗的船隻徵收數百萬美元的美國港口停泊費，美國會推動盟友採取類似行動。行政命令亦要求貿易代表辦公室考慮對使用中國原產零件製造、組裝或生產的岸邊起重機，或世界任何地方由中國公民擁有、控制或受到重大影響公司生產的岸邊起重機徵收關稅，以及對其他貨物裝卸設備徵收關稅。

國土安全部則負責徵收港口維護費和其他費用，防止貨運公司把貨物運往墨西哥和加拿大港口，然後經陸地邊境把貨物運入美國來規避費用。同時，行政命令要求設立海事安全信託基金，為加強美國海上能力的項目提供可靠資金，包括考慮潛在的新或現有關稅收入、罰款、費用或稅收收入。美國亦需採取激勵措施，鼓勵私人投資建造商業零件，以及改善造船廠、維修設施和乾船塢。

特朗普表示，美國將投入大量資金用於造船，以恢復美國在造船領域的產能。他指出，美國遠遠落後了，以前每天造一艘船，現在實際上一年造不了一艘船，而美國是有能力做到的。