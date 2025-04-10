防大陸「洗產地」傾銷貨物避美關稅　台嚴查違規轉運

為杜絕大陸利用台灣「洗產地」、出口低價傾銷貨品規避美國關稅，台財政部周三（9日）公布，會透過系統全面自動比對出口人及貨名，篩選疑自大陸進口再輸出美國的貨物，彈出警示。海關將嚴格查核貨物產地，確認有沒有違規轉運情況。

根據周三出爐的台財政部書面報告，為防止上述情況損害台灣產業利益，該部門採取事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線應對。預防方面包括高風險貨物需檢附輸出許可證或原產地證明書、篩選高風險廠商資料等；期間嚴查則使用上述篩選系統，同時由海關查核倉內貨上標籤及產地標示；如查獲違規者，會移送貿易署裁罰，最高可罰300萬元新台幣（約71萬港元），或禁止一年進出口貨品。

另有墨西哥傳媒報道，此前不少大陸赴墨西哥投資設廠「洗產地」，並利用《美墨加協定》規避美國關稅，但因美國決定實施一系列關稅措施，加上墨西哥為維持與美貿易關係而對大陸進口商品徵收關稅，陸方已決定暫停在墨西哥大規模投資，包括電動車大廠比亞迪建廠計劃，並將投資目標轉向秘魯。秘魯僅被美國加徵基本的10%關稅，故樂見大陸前來投資。