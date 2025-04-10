當局死撐「無放棄過」明日大嶼　議員憂港深西部鐵路淪斷橛禾蟲

有關規劃地政的財務委員會特別會議今日（10日）舉行。不少議員均對北部都會區表示關注，有議員建議為北部都會區設管理局作整體規劃，又擔心當局發債不足以支持發展；同時催促當局盡快交代交椅洲人工島的時間表，憂慮會影響港深西部鐵路的建設進度，屆時旅客來港將會令屯馬線塞上加塞，居民「嘈到拆天」，港深西部鐵路淪為「斷橛禾蟲」。

議員劉國勳表示，為更好統籌及加快北部都會區土地的發展，建議當局新增一個獨立的北都管理局，並應為「片區開發」設雙信封制。而議員洪雯則擔心現時港府發債是「借債多還債都多」，未來借來的債有56%需要用來還債，促請政府考慮為北都發專用債券及中長期發債作投資建設。

議員田北辰則對交椅洲人工島進度表示關注，他指出人工島涉及洪港鐵路，若港深西部鐵路建成後沒有洪港鐵路，港深西部鐵路將成「斷橛禾蟲」，內地旅客經港深西部鐵路抵達香港後，需要乘坐「針都插唔入既屯馬綫」出港島，屆時「實嘈到拆天」，並批評由財爺至發展局「所有官員都講唔出（人工島）標準時間」，促盡快釋出相關鐵路的時間表。

而洪雯亦同時表達對支援非政府機構善用空置政府用地的資助計劃不滿，認為當局在去年已花光了5年撥款，再向立法會申請撥款時她已投下反對票，批評在嚴重財赤的情況下實在看不到此類非政府機構使用土地的緊迫性，「有部分收養小動物的中心成本超過20萬，我睇唔出喺財赤下嘅需要」，認為政府不應再撥款予此類無成本效益的項目。

發展局回覆表示，為整個北都設一個類似西九管理局的獨立機構並非最好辦法，但承諾會探討產業園區，以及對「片區開發」用雙信封制持開放態度；又指有關北都發債需要財爺回覆，「發債我哋講唔到」。

對於交椅洲人工島，發展局重申「從來無放棄過」，只是將發展步伐放慢，會密切留意相關鐵路的發展時間，承諾「到時到後會交代。」至於洪雯批評不應再支援非政府機構善用空置政府用地，發展局則稱由用家角色上均收到十分多支持聲音，此類空置用地均非「靚地」，多為又細又偏遠的土地，「非政府機構可以用好呢啲地，令佢哋受惠到。」

此外，議員尚海龍在會上發言時不停讚賞發展局，又稱發展局局長甯漢豪「情緒穩定思路清晰」，與其他局長完全不同，局方削減人手亦十分「有牙力」，引來會議主席周浩鼎發出笑聲。