報告指廿年後長者人口達高峰　智庫倡資助居家安老助縮醫療開支

人口老化日益嚴峻，有智庫今日(10日)發表長者政策倡議報告，金議政府擴大醫療券使用範圍；改善資助房屋設計；重新規劃社區中心服務，推動居家安老等，預計在2046年長者人口達高峰時，能減輕至少56.7億港元醫療財政負擔。

該智庫表示，長者醫療開支隨着人口老化而負擔沉重，在政府財赤下「每一分一毫都需要用得其所」。而根據衞生署2018年數據，本港長者意外受傷個案中，跌傷佔74.5%。因此當局應由源頭開始推動家居改造，減少長者跌倒等風險，間接降低醫療開支。

組織建議政府，將家居改造評估納入長者醫療券獎賞先導計劃，鼓勵長者尋找職業治療師評估居住環境，並資助長者改造家居；新建的資助房屋採用包容性設計，預留空間方便日後改造；納入長者友善準則作為物業管理服務採購標準。

他們又說隨着人口變化及社會變遷，現時部分社區資源錯配或閒置，建議政府定期檢視人口變化，調整資源分配及重新規劃社區中心服務等。智庫預計，長者人口比例在2046年達36%，希望落實有關建議，每年住院開支可減少超過56.7億港元。