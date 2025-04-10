去年全年公院錄逾2000醫護流失　逾4成離職者年資少於6年

公立醫院服醫護人手流失問題嚴重，甚至有青黃不接情況。有議員日前於特別財委會向政府查詢公院的醫護人手情況。當局指出，去年全年的醫生流失率為5.2%，護士流失率為7.5%，一共有327名醫生及1,762名護士「非退休」離任，流失率較去年的6.1%及9.5%為低。不過，數據亦顯示，流失的人員當中，年資「少於6年」的醫護最多，分別佔離職的醫生及護士約4成及6成。另外，醫生流失率最高的專科，依次為婦產科、兒科及病理科；而護士則為深切治療部、急症科及外科。

資料顯示，當局去年全年流失327名醫生及1,762名護士。按年資計，服務公院「6年以下」便離開的醫護佔較多，其中醫生有131人，護士有1,072人，分別佔流失人手約4成及6成。而年資介紹6至15年的離職醫生及護士，就分別有132人及518人。

按年度計算，2024至25年度（去年4月至12月底），醫管局共有7,184名醫生人手，期間錄得244名全職醫生離職，當中約226人為「非退休原因」離任，佔離職醫生人手逾93%，同期聘用的全職或兼職醫生則有672人。護士方面，去年度共有28,580名護士，期間有1,297人「非退休」離任，並聘用全職或兼職護士2,374人。

2024至25年度，醫管局的醫護人手中，年資為6年以下的醫生有3,267人，護士則有15,390人。而有6年至10年年資的醫生就有1,812人、護士有6,218人。換言之，10年年資或以下的醫護，佔整體公院醫護人手約65%。

另外，數據亦顯示去年度（截至12月底）醫生人手按年增加約377人，其中「顧問醫生」、「醫生／駐院醫生」分別增加64人及357人，不過資深的中層「高級醫生／副顧問醫生」則不增反減45人，是連續第二年度錄得跌幅。