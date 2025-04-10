中年漢姦智障女案　事主曾結婚育有一女　心理學家同意有足夠表達能力

一名中年男子透過交友程式「SayHi」，結識一名患智障女子，兩天後相約在新蒲崗一間賓館短敍，期間兩人發生性行為。該中年男子被控與精神上無行為能力的人非法性交等3罪，他不認罪，案件今日(10日)在區院續審。庭上透露，女事主曾結婚並育有女兒，臨床心理學家同意她有足夠表達能力，表達心中所想。

現年約35歲的被告方金明，在一間醫院任職運送員。他被控兩項與精神上無行為能力的人非法性交，和一項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交罪。控罪全部發生於2023年1月28日。

臨床心理學家鍾慧明今日作供指，女事主X智能評估得58分，心智整體年齡等同10歲，屬精神上無行為能力的人。鍾指，他獲告知X育有一名女兒，曾經結婚及在快餐店工作。辯方盤問時，向鍾展示一系列X跟被告的訊息對話。鍾同意，訊息顯示，X有足夠表達能力，能清晰書寫並表達意思。辯方問，如果在評估時見到相關訊息，評分會否有差異。鍾回答說不肯定，因為這只會是眾多項目中其中一項。鍾謂，X會用WhatsApp「無咩出奇」，他不知道X現在於茶餐廳任職侍應。

案件編號：DCCC 1296/2023