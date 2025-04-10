港發展AI追落後　議員促政府訂明確方向　優化產業法規

有議員指香港在人工智能的發展上仍有一些根源問題未解決。

為追上人工智能(AI)的全球發展趨勢，香港已作出多項措施和投入資源，但仍面對不少挑戰。有議員聯同科技界人士今日(10日)發表《香港人工智能發展藍圖》建議書，指香港在人工智能的發展上仍有一些根源問題未解決，在推動技術發展和應用上較為被動，若未能及時規劃推動人工智能發展，或會限制未來的發展速度。

議員容海恩表示，政府動用10億港元成立人工智能研發院，但怎樣去發展人工智能仍沒有長遠的規劃，建議政府制訂一份針對本地人工智能發展的《香港人工智能發展藍圖》，當中包括發展方向、發展標準、技術研發支援、私隱保護、法律使用及道德框架等要素，並要整合現時政策和社會發展情況，統一為人工智能發展訂立明確的發展方向，例如以安全與發展為前提，優化人工智能產業發展法規體系、標準體系，同時深化人工智能技術倫理、私隱保護、社會道德等方面，藉以構建安全和諧的產業發展生態。

她建議透過未來的人工智能研發院實現藍圖中的計劃，藉以促進人工智能產業上、中、下游發展，研發院除了做好帶動產業發展的工作，亦需要制訂標準和進行風險評估等工作，同時提高公眾意識及支持安全人工智能研究，確保人工智能能夠合乎道德和負責任地發展。

鑑於發展人工智能需要完善的人工智能產業鏈，當中包括算力、算法和大模型等基礎層和技術層，她建議政府發展針對特定場景、特定行業所訓練的人工智能「垂直大模型」，相比於較為廣泛使用的「通用大模型」，應用場景或許較少，但卻能針對特定場合發揮較佳效果，精準照顧行業發展需要，又建議選取醫療健康、金融科技、交通物流、法律諮詢等香港優勢產業加強研究，透過提供政策和資金支援，讓這些領域帶來可觀收益，並充分展示人工智能在實際應用的價值，驗證其可行性和有效性，繼而為更廣泛行業的人工智能應用舖平道路。

特許資訊科技師崔添偉非常認同建議書的內容，由政府牽頭成立統一的平台、整合算力資源、推動人工智能的基礎建設，是及時和實際的建議。他指在工作上所見，人工智能的成效，往往受限於數據的質素和運算環境，如果有清晰架構和統一的技術支援，一定有助中小企業和行業的應用，能更快的落地。如果政府能鼓勵大學和企業合作，提供實習的支援，料有助培養出真正具備實戰能力的新一代人工智能的專才。