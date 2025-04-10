特別財會：竹篙灣方艙醫院未有着落　曬太陽至今燒錢3350萬

本港因應新冠疫情而興建了多個多隔離、治療和相關設施。現時政府的9個社區隔離設施，大部分都有後續安排，惟在實行後續安排前，仍需支付維護費用。在2024至25財政年度，整體而言各社區隔離設施的每月實際開支合共約為269萬港元，當中竹篙灣社區隔離設施仍未有「着落」，「曬太陽」至今仍每月「燒錢」134萬港元，推算由停運至今已花費3,350萬港元。

根據發展局回覆議員提問時表示，社區隔離設施在實行後續安排前，由 衞生署安排外判基本保安服務以保障設施安全，同時部分設施仍需安排外判清潔服務，以及維持照明、冷氣、消防和電訊設備的運作，涉及電費及維護費用。當中位於洪水橋、港珠澳大橋香港口岸人工島及粉嶺的3個社區隔離設施已有「着落」，在去年7月釋出用地前每月開支分別為12萬港元、6萬港元及6萬港元，推算即由停運起分別花費312萬港元、156萬港元及156萬港元。

而落馬洲河套區的社區隔離設施則每月花費93萬港元，自2022年4月落成後，一直從未啟用，而醫管局自2023年4月起運用設施作日間放射診斷服務，後來政府公布用地將會進行港深創新及科技園第一期第一批次的5座大樓的建造工程。至於啟德號道的社區隔離設施則每月花費約42萬港元。

9個社區隔離設施包括位於元朗潭尾、新田、青衣、港珠澳大橋香港口岸人工島、粉嶺馬適路 、洪水橋、啟德和竹篙灣的社區隔離設施，以及位於河套區由中央出資援建的社區隔離設施。