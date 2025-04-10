中小企上月營商氣氛改善　關稅戰令環球經濟下行風險增加

政府統計處今日(10日)發表今年3月中小型企業業務狀況按月統計調查的結果。中小企業務收益的現時動向指數從今年2月在收縮區域的42.1上升至今年3月的43.5，而今年4月的業務收益展望動向指數為46.5。

按行業分析，所有統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在今年3月均較上月上升，特別是商用服務業，從45.1上升至48.4及物流業，從36.3上升至39.0。進出口貿易業新訂單的現時動向指數從今年2月的45.9上升至今年3月的46.6，而今年4月的新訂單展望動向指數為46.9。

政府指，3月中小企的整體營商氣氛及其對未來一個月業務情況的整體預期較上一個月改善。整體就業情況亦好轉。展望未來，隨着美國在4月大幅增加對差不多所有貿易夥伴的進口關稅，環球經濟的下行風險和外圍環境的不明朗程度顯著上升。這可能會對營商氣氛構成壓力。政府一直從多方面為本地企業，尤其是中小企提供支援，並會繼續密切監察相關情況。

「中小型企業業務狀況按月統計調查」涵蓋的中小企是指就業人數少於50人的機構單位。政府統計處根據該統計調查搜集得來的意見，編製了一套動向指數(包括現時與展望動向指數)，指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。