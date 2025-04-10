標靶合併免疫治療晚期腎癌成新趨勢　較單標靶治療存活期長11個月

有最新研究數據指，將標靶治療與免疫治療聯合使用，可顯著延長患者的存活期；左起潘明駿、鄺維基及王俊威。

腎癌早期病徵不明顯，不少患者在確診時已屆晚期，晚期腎癌患者5年存活率不足兩成。有腫瘤科專科醫生引述最新研究數據指，使用標靶合併免疫治療的患者存活期中位數，較只接受單標靶治療的患者最長達11個月。同時，使用合併治療的患者無惡化存活期中位數，亦較只接受單標靶治療的患者延長達一倍。

根據香港癌症資料統計中心最新數字，腎癌和其他泌尿器官癌症(不包括膀胱癌)是本港男性的第七大常見癌症。2022年全年共錄得562宗新症，平均每10萬名香港男性便有16.8人確診。香港泌尿腫瘤科學會會長、臨床腫瘤科專科醫生鄺維基表示，腎癌早期病徵不明顯，不少患者在確診時已屆晚期，晚期腎細胞癌患者的5年存活率不足兩成。

臨床腫瘤科專科醫生王俊威指出，醫生會綜合考慮患者的年齡、體能狀況、腫瘤的大小、位置和分期，以及IMDC腎細胞癌風險指數等因素，為患者制定個人化的治療計劃。針對晚期或轉移性腎細胞癌患者，標靶治療和免疫治療是主要的藥物治療方案。他續指，由於該兩種治療方式的作用機制不同，若合併使用，便可透過雙重機制更全面地抑制癌細胞的生長及殺死癌細胞，從而更有效地控制腫瘤。

臨床腫瘤科專科醫生潘明駿引述今年公布的最新研究數據指，使用標靶合併免疫治療的患者存活期中位數，較只接受單標靶治療的患者最可長達11個月。同時，該研究亦發現，接受合併治療的患者無惡化存活期的中位數，也比單一標靶治療患者延長一倍至超過8個月。有關研究發現適用於各IMDC風險級別的晚期腎細胞癌患者。

潘明駿續指，合併治療的常見副作用包括血壓上升、甲狀腺功能減退、腹瀉和食慾降低等，但與單一標靶藥物治療相比，接受合併治療的患者因副作用而需要停藥的比率較少。而生活質素方面，接受合併治療的患者整體評分亦較單一治療組別為高。他提到，美國國家綜合癌症網絡建議將標靶合併免疫治療，作為各IMDC風險級別晚期腎細胞癌患者(包括透明細胞和非透明細胞類型)的首選治療方案。歐洲腫瘤內科學會也建議，將該合併療法用於各IMDC風險級別的晚期透明細胞腎細胞癌患者。