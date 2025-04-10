中電資助1750戶換變頻冷氣機 每戶上限2800元今起接受申請

天氣漸熱，不少基層家庭擔心開冷氣會令電費支出急增。為協助有需要家庭節省能源開支，中電推出「變頻冷氣機更換資助計劃」，資助長者家庭、低收入家庭和殘疾人士更換最多兩部窗口式變頻冷氣機，今日(10日)起接受申請，資助名額有1,750個。

在資助計劃下，合資格家庭需經中電客戶服務中心等平台，從超過60個指定型號的窗口式變頻冷氣機中選購心水型號，每部冷氣機最高可獲售價連安裝費的70%資助，上限2,800港元。每戶最多可更換2部窗口式變頻冷氣機。

領取綜援或長者生活津貼的65歲或以上長者；領取在職家庭津貼/綜援/全額學校書簿津貼等的低收入家庭；領取殘疾人士登記證的人士都可以申請。他們亦必須持有香港居民身份證不少於1年，並持有中電住宅電力帳戶。申請者可以帶同身份證、電費單及資格證明文件，親身到中電客戶服務中心申請。申請者即時獲確認資格後，便可即場選購窗口式變頻冷氣機。

中電表示，窗口式變頻冷氣機較傳統冷氣機慳電約30%，變頻式冷氣機會因應室溫、濕度等，自動調節壓縮機的轉速及所需的製冷量，加上變頻冷氣啟動時是循序漸進地運轉及調溫，當達到所需的溫度，壓縮機就會保持低速運轉，所以用電量較低。而是次更換計劃獲中電透過「中電社區節能基金」撥款500萬港元推行。