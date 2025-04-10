「綠在屯門」遷新址至龍澤路　「綠綠賞」新積分全面推行

為鼓勵市民使用社區回收設施參與回收，當局提升「綠綠賞」電子積分計劃的吸引力，去年2月起新增電子積分的兌換選項，於本月底再推出額外100萬「易賞錢」限時積分獎賞及「綠綠賞」專屬綠色優惠，兌換食品、個人護理產品及電器現金券等。另外，為配合港鐵屯門南延線工程，「綠在屯門」由原址屯義街遷至龍澤路新址，上月19日開始營運。

署理環保署署長鄭健表示，「綠綠賞」的禮物換領方式與時並進，開始逐步電子化，市民現可透過「綠綠賞」手機應用程式兌換「易賞錢」積分，於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取禮品，又指該兌換新選項，自去年12月試行以來市民反應良好，相信能吸引更多市民參與回收。

他又指，環保署在2020年加快擴展社區回收網絡，除了「回收環保站」，亦逐步在全港18區設立「回收便利點」和「回收流動點」，支援缺乏空間自設回收設施的住宅處所群，包括單幢住宅樓宇及「三無大廈」和公共屋邨的居民參與源頭分類和乾淨回收，連同超過100套設置在全港不同地點的智能回收箱，現時全港的公共回收物收集點已增加至超過800個。