萬宜水庫東壩假日交通不勝負荷　文體旅局憂過多車損行山體驗

西貢萬宜水庫東壩近日甚受旅客歡迎，成為打卡熱點，衍生擠滿人及出現交通配套不足的現象。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，樂見旅客來港行山，但本身同樣熱愛郊遊的她指，大部分愛好者都不喜歡山徑有太多車輛，擔心會損害行山體驗，旅遊事務署稍後會與漁護署、運輸署等磋商改善安排。

多名議員今日(10日)在立法會特別財委會上問及萬宜水庫東壩的交通事宜。羅提到，行山之人都喜歡自然、鬆容地在山徑中步行，而允許太多車輛駛進，會阻礙他們行山，因此要取得平衡。她又認為可分流旅客到其他山徑，例如大嶼山大澳、二澳一帶。

對於康文署場地演唱會實行門票實名制，羅淑佩表示推行前要先與活動主辦單位討論，取得共識，否則可能扼殺選擇來港舉行演唱會的機會，會得不償失。

另一方面她透露，啟德體育園近期舉行七欖賽事及演唱會下，九龍城一帶商舖生意較平時多約10至15%，又說見到新蒲崗、土瓜灣小食肆、酒吧較受惠。羅期望逐步重建過去舊啟德機場年代一樣，市民及旅客在坐飛機前先在九龍城區一帶吃飯的消費模式。